Si tratta dell'undicesimo incidente non in combattimento per un aereo di guerra russo dal 24 febbraio

(LaPresse) Le operazioni di soccorso a Irkutsk, in Siberia, dopo che un caccia russo è precipitato schiantandosi contro un edificio residenziale di due piani. Secondo fonti locali, sono morti entrambi i piloti ma non ci sarebbero altre vittime. L’incidente è avvenuto meno di una settimana dopo che un altro aereo da guerra russo si è schiantato vicino a un condominio nel porto di Yeysk nel Mar d’Azov ed è esploso, uccidendo 15 persone e ferendone altre 19. L’incidente di oggi è l’undicesimo avvenuto non in combattimento con un aereo da guerra russo da quando Mosca ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio.

