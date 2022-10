È l'undicesimo incidente non in combattimento per un aereo da guerra russo dal 24 febbraio

Un caccia russo Sukhoi Su-30 si è schiantato durante un volo di prova sulla città di Irkutsk, in Siberia. “L’aereo è precipitato in città, in un’area residenziale”, rende noto il servizio stampa della Direzione principale del ministero per le situazioni di emergenza russo, citato da Interfax. Secondo il governatore di Irkutsk, Igor Kobzev, l’aereo è caduto contro un edificio a due piani della città. Entrambi i membri dell’equipaggio del caccia sono morti.

L’incidente è avvenuto meno di una settimana dopo che un altro aereo da guerra russo si è schiantato vicino a un condominio nel porto di Yeysk nel Mar d’Azov ed è esploso, uccidendo 15 persone e ferendone altre 19. L’incidente di oggi è l’undicesimo avvenuto non in combattimento con un aereo da guerra russo da quando Mosca ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio.

Esperti militari hanno notato che poiché il numero di voli militari russi è aumentato notevolmente durante i combattimenti sono aumentati gli incidenti.

Irkutsk, un importante centro industriale di oltre 600.000 abitanti nella Siberia orientale, ospita una fabbrica di aerei che produce i caccia Su-30. Il Su-30 è un caccia supersonico bimotore biposto che è stato un elemento chiave dell’aviazione russa, utilizzato anche dall’India e da altri paesi.

