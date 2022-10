L'ultimo blitz del gruppo Last Generation

Due attivisti del gruppo ambientalista tedesco Letzte Generation (Last Generation) sono entrati nel Museo Barberini di Potsdam e hanno lanciato purè di patate contro il dipinto Les Meules di Monet. Il gruppo ha poi postato il video su Twitter, sostenendo che l’azione è per attirare l’attenzione sulla catastrofe climatica. Solo pochi giorni fa gli attivisti del collettivo Just Stop Oil avevano lanciato della zuppa di pomodoro contro ‘I girasoli‘ di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra.

