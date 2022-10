L'intervento della Polizia ha ripristinato la circolazione dopo 30 minuti dall'inizio della manifestazione

(LaPresse) – Grande raccordo anulare bloccato nell’ora di punta mattutina con i manifestanti di ‘Ultima Generazione’ fermi sulla carreggiata per protestare contro l’uso di fonti fossili. “No gas, no carbone” recita uno degli striscioni portati in strada. Traffico bloccato e momenti di forte tensione tra gli automobilisti e manifestanti seduti sull’asfalto. Ripristinata dopo circa 30 minuti la circolazione con l’intervento della Polizia.

