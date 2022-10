L'ex primo ministro: "Non puoi governare efficacemente se non hai un partito unito in Parlamento"

Boris Johnson si ritira dalla corsa alla leadership del partito Conservatore britannico. Lo ha annunciato l’ex premier con una nota stampa riportata dalla Bbc: “Negli ultimi giorni sono stato travolto dal numero di persone che mi hanno suggerito di correre ancora una volta per la leadership del Partito Conservatore, sia nell’opinione pubblica sia da parte di amici e colleghi in Parlamento. Temo però che la cosa migliore sia non permettere che la mia nomina vada avanti, e offrire il mio sostegno a chi ci riesce. Credo di avere molto da offrire, ma temo che questo non sia semplicemente il momento giusto“.

“Ci sono ottime possibilità che io abbia successo alle elezioni con i membri del Partito conservatore, e che possa davvero tornare a Downing Street“, ha aggiunto Johnson, “ma nel corso degli ultimi giorni sono purtroppo giunto alla conclusione che questa semplicemente non sarebbe la cosa giusta da fare. Non puoi governare efficacemente se non hai un partito unito in parlamento“.

“E anche se ho contattato sia Rishi Sunak che Penny Mordaunt, perché speravo che potessimo unirci nell’interesse nazionale, purtroppo non siamo stati in grado di trovare un modo per farlo”, ha concluso BoJo.

