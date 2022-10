L'ex cancelliere dello Scacchiere in corsa per il dopo Truss

Anche Rishi Sunak è in corsa per diventare il nuovo premier britannico. “Il Regno Unito è un grande Paese, ma stiamo affrontando una profonda crisi economica. Ecco perché mi candido per essere il leader del Partito conservatore e il prossimo primo ministro. Voglio rilanciare la nostra economia, unire il nostro partito”, ha scritto su Twitter l’ex cancelliere britannico dello Scacchiere Rishi Sunak ha annunciato ufficialmente la propria corsa per la premiership dopo le dimissioni di Liz Truss.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022