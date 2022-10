Il suo mandato a Downing Street è durato 45 giorni, il più breve della storia del Regno Unito

(LaPresse) “Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica internazionale. Le famiglie e le aziende erano preoccupate su come pagare le bollette. Il mio mandato era di cambiare tutto questo. Riconosco, però, data la situazione, di non poter adempiere al mandato per cui sono stata eletta dal Partito conservatore“. Lo ha detto Liz Truss annunciando le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito. “Ho parlato con Sua Maestà il Re Carlo per informarlo delle mie dimissioni da leader del Partito conservatore”, ha aggiunto Truss. Il suo mandato a Downing Street è durato 45 giorni, il più breve della storia del Regno Unito.

