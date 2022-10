La presidente della Commissione europea sulla possibilità che le truppe di Mosca facciano saltare la diga di Kherson

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine del Consiglio Europeo, ha commentato la possibilità che le truppe russe facciano saltare la diga di Kakhovka a Kherson. “Abbiamo avuto indicazioni che la Russia potrebbe compiere atti drammatici. Abbiamo parlato ieri con il presidente Zelensky, e stiamo seguendo la situazione con grande attenzione“.

Ue nominerà responsabile per sanzioni

“Nomineremo un responsabile per le sanzioni. Questo per evitare che qualche paese terzo le aggiri. Il responsabile si recherà nei paesi terzi proprio per evitare che questo accada. E’ la dimostrazione che da parte della Ue non ci sarà alcuna tolleranza” ha aggiunto von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata