Le parole del portavoce, Dmitry Peskov: "No comment su invio vodka a Berlusconi"

La posizione della Russia sui negoziati con Kiev “non è cambiata” ed è “sempre stata aperta, a differenza dell’Ucraina, che ha codificato con una legge il divieto a qualsiasi trattativa”. Lo ha detto l’addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov.

In merito al termine della mobilitazione parziale in Russia “si deve partire dalle parole del presidente di circa due settimane. Non c’è una data più precisa“.

Nessun contatto Putin-Biden

“Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di parlare con il suo omologo americano Joe Biden” dopo i colloqui tra il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, ha sottolineato Peskov.

No comment su invio vodka a Berlusconi

Il portavoce del Cremlino non ha né confermato né smentito che il presidente russo Vladimir Putin abbia regalato a Silvio Berlusconi 20 bottiglie di vodka in occasione del suo recente compleanno. “Non posso confermare che ci sia stato questo tipo di regali, quindi non posso dire nulla su questo argomento”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la discussione dell’Ue sul fatto che un tale regalo violi le sanzioni sulle esportazioni russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata