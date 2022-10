Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha né confermato né smentito che Putin abbia regalato al leader di Forza Italia 20 bottiglie di alcolici

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha né confermato né smentito che il presidente russo Vladimir Putin abbia regalato a Silvio Berlusconi 20 bottiglie di vodka in occasione del suo recente compleanno. “Non posso confermare che ci sia stato questo tipo di regali, quindi non posso dire nulla su questo argomento”, ha detto Peskov ai giornalisti, commentando la discussione dell’Unione europea sul fatto che un tale regalo violi le sanzioni sulle esportazioni russe.

L’informazione era stata data dallo stesso Berlusconi nel suo intervento del 18 ottobre davanti agli eletti di Forza Italia alla Camera, catturato nell’audio diffuso in esclusiva da LaPresse.

