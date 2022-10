Lo ha detto il presidente ucraino commentando la fornitura di droni

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky accusa il governo iraniano di guadagnare denaro sporco di sangue con la fornitura di droni alla Russia. “(L’Iran) fornisce loro droni. Fornisce loro omicidi, uccisioni di ucraini. Questo è ciò che hanno concordato. Hanno concordato i soldi, soldi sporchi di sangue che stanno guadagnando”, ha detto Zelensky in un’intervista alla rete televisiva canadese CTV. (NO RE-USE, RE-SALE OR ARCHIVE)

