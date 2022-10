Le misure sono state concordate dagli ambasciatori dell'Unione

Sanzioni in tempi record da parte dell’Unione Europea contro le entità iraniane fornitrici dei droni che hanno colpito l’Ucraina. Dopo 3 giorni di colloqui le nuove misure sono state concordate dagli ambasciatori dell’Unione. Con la fine della procedura scritta le nuove sanzioni sono approvate in via definitiva ed entrano in vigore questo pomeriggio con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue. Lunedì scorso il Consiglio Ue Esteri aveva approvato altre sanzioni all’Iran contro i responsabili della repressione delle proteste.

