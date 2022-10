Il soldato era tornato in servizio il 28 settembre

(LaPresse) I funerali a Krasnoturyinsk, in Russia, di Yevgeny Bizyaev, un riservista morto lo scorso 8 ottobre in Ucraina dopo essere stato richiamato in guerra in seguito alla mobilitazione parziale convocata dal presidente Vladimir Putin. Il soldato, che era tornato in servizio lo scorso 28 settembre, aveva 28 anni.

