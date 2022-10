Il pontefice in piazza San Pietro per l'udienza generale

(LaPresse) – “Ritorniamo col pensiero alla martoriata Ucraina e preghiamo per l’Ucraina. Per le cose brutte che stanno succedendo lì, per le torture, le morti, la distruzione“. Così Papa Francesco in piazza San Pietro per l’udienza generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata