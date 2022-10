Il sindaco Klitschko: "Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile"

(LaPresse) Almeno tre esplosioni sono state avvertite a Kiev questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Lo riporta la Cnn. Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko in un messaggio su Telegram. “Le sirene dei raid aerei continuano. Rimanete nei vostri rifugi”, ha avvertito Klitschko. La Russia ha attaccato Kiev con droni “kamikaze”, ha affermato in una nota Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino. “I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione – ha evidenziato – Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile. Abbiamo bisogno di più armi per proteggere il cielo e distruggere il nemico”. Il sindaco della capitale dell’Ucraina ha affermato che l’attacco dei droni ha causato “un incendio in un edificio non residenziale”.

