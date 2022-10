Attacco a Kiev, foto AP

Il sindaco della capitale: "Le sirene dei raid aerei continuano"

Almeno tre esplosioni sono state avvertite a Kiev questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Lo riporta la Cnn. Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko in un messaggio su Telegram. “Le sirene dei raid aerei continuano. Rimanete nei vostri rifugi”, ha avvertito Klitschko.

La Russia ha attaccato Kiev con droni “kamikaze“, ha affermato in una nota Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino. “I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione – ha evidenziato – Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile. Abbiamo bisogno di più armi per proteggere il cielo e distruggere il nemico”. Il sindaco della capitale dell’Ucraina ha affermato che l’attacco dei droni ha causato “un incendio in un edificio non residenziale”.

Ci sarebbero due persone sotto le macerie dopo l’attacco russo con droni kamikaze che ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Shevchenko a Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko su Telegram. “Al momento sono state salvate 18 persone. Secondo le prime informazioni, due residenti sono rimasti sotto le macerie. Sono in corso le operazioni di soccorso”, ha scritto.

Attacchi anche a Suymy: ci sono vittime.

Zaporizhzhia

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è stata scollegata dalla rete elettrica nazionale in seguito ai bombardamenti russi di questa mattina. Lo comunica l’Energoatom, la società statale di energia nucleare. “I terroristi russi hanno nuovamente colpito le sottostazioni di alcune infrastrutture critiche nel territorio controllato dall’Ucraina, provocando la chiusura dell’ultima linea di comunicazione da 750 kV”, si legge in una nota.

