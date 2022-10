Foto dall'archivio della Coppa d'Asia 2015

Dopo il Mondiale, in programma tra novembre e dicembre, il Qatar ospiterà anche la Coppa d’Asia 2023. Battuta la concorrenza della Corea del Sud e dell’Indonesia. Il Qatar diventerà così il primo paese ad ospitare la rassegna continentale per tre volte dopo le edizioni del 1988 e del 2011. La Coppa d’Asia era inizialmente in programma in Cina, che tuttavia nei mesi scorsi ha rinunciato a causa delle restrizioni Covid-19 presenti nel paese. A causa delle elevate temperature estive in Qatar, è possibile che le date del torneo possano essere spostate rispetto alla consueta collocazione di giugno.

