Per la seconda volta consecutiva nelle urne non c'è l'Italia

(LaPresse) Prendono forma i Mondiali di Qatar 2022 con i sorteggi di oggi alle 18 ora italiana al Doha Exhibition and Convention Center. Le 32 squadre qualificate, le 29 con il pass in tasca e le 3 che devono ancora staccarlo, verranno distribuite in otto gironi da quattro, a comporre così la prima fase che si svolgerà tra novembre e dicembre prossimi. Le teste di serie saranno Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, i padroni di casa del Qatar e il Portogallo che ha preso il posto che sarebbe spettato all’Italia. Gli azzurri per la seconda edizione consecutiva guarderanno da casa la rassegna iridata.

