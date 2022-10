Il presidente degli Stati Uniti ha espresso alcune considerazioni sulla situazione politica di alcuni Paesi europei

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione di un congresso a Los Angeles dello scorso 13 ottobre, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione politica di alcuni paesi europei, facendo riferimento anche all’Italia. Biden, come riporta una nota della Casa Bianca, ha spiegato che il piano del presidente russo Vladimir Putin di “dividere la Nato” non sta funzionando e che questo ha portato a una reazione compatta sul “fronte orientale dell’Alleanza”, come nel caso della Polonia che “continua a resistere”. Il presidente Usa ha poi fatto riferimenti alla diversa situazione in altri Paesi. “Ma cosa mi dite dell’Ungheria? Costa sta succedendo? Guardate cosa è successo di recente in Spagna e in Italia”, ha commentato Biden.

