È successo al largo del Golfo del Messico, in Louisiana

(LaPresse) – Tre persone sono state salvate da un peschereccio affondato nel Golfo del Messico, in Louisiana. I tre sono rimasti per quasi 28 ore a largo: indossavano giubbotti di salvataggio, oltre all’ipotermia i pescatori hanno rischiato di diventare cibo per gli squali.

