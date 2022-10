Durante gli scavi, gli archeologi hanno trovato 11 mummie

(LaPresse) Gli archeologi peruviani hanno scoperto quello che credono essere un cimitero di epoca coloniale, trovato nell’area di un grande parco di Lima. Il Parco delle Leggende ospita uno zoo, un giardino botanico, un sito archeologico ed è noto per essere uno dei parchi giochi più amati dai bambini della capitale. La scoperta del cimitero di epoca coloniale ha sorpreso gli scavatori che normalmente sono abituati a imbattersi in reperti preispanici. Durante gli scavi, gli archeologi hanno trovato 11 mummie. Per gli archeologi, la presenza di una croce cattolica su uno dei pettorali dello scheletro indica che il ritrovamento risale a un periodo successivo al XVI secolo, quando gli spagnoli arrivarono a Lima. La capitale del Perù, Lima, fu fondata nel 1535 dal conquistatore spagnolo Francisco Pizarro.

