(LaPresse) – Forti piogge stanno colpendo la costa Est dell’Australia e migliaia di persone sono state invitate a lasciare le loro case in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. In alcune aree del Paese nel giro di 24 ore è caduta quattro volte la quantità di pioggia che in media si registrerebbe in tutto il mese di ottobre. Difficile la situazione nello stato di Victoria dove è esondato il fiume Goulburn. Il governatore dello Stato Daniel Andrews ha detto che 500 case sono state sommerse dall’acqua, mentre altre 500 proprietà sono circondate da inondazioni e tagliate fuori dai servizi di emergenza.

