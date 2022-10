Con i palmi delle mani dipinti di rosso hanno segnato le pareti esterne dell'ambasciata a Santiago

(LaPresse) Alcuni manifestanti si sono radunati fuori dall’ambasciata iraniana a Santiago per far sentire anche la loro voce in merito alle proteste per la scomparsa di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni morta mentre era sotto la custodia della polizia morale iraniana. I presenti hanno bruciato i loro passaporti iraniani oltre a segnare le pareti esterne della struttura con i palmi delle mani dipinti di rosso color sangue.

