La presidente della Commissione europea: "Economia russia si sta deteriorando"

Usrula von der Leyen ha annuciato l’arriuvo di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Lo abbiamo appena conconrdato. Pertanto, è importante implementarlo e creare una traccia di ciò che riguarda le scappatoie e l’elusione. Le sanzioni stanno mordendo e lo vediamo nell’economia russa che si sta assolutamente deteriorando. La produzione, ad esempio, di automobili è quasi giunta a un punto fermo”, ha detto la presidente della Commissione europea in conferenza stampa con la premier estone, Kaja Kallas, a Tallinn, Estonia. “Impariamo da un pacchetto all’altro sull’elusione e le scappatoie. In questo pacchetto abbiamo detto che se prendi merci europee e le porti in paesi terzi per poi portarle in Russia, la persona o l’entità che lo fa sarà elencato da noi”, ha spiegato.

Caro-bollette

“Avanzeremo come Commissione nelle prossime due settimane una proposta per domare i prezzi dell’energia e dell’elettricità. L’obiettivo è ridurre il prezzo a un certo livello senza mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento. Ma, come ho detto, il modo migliore oltre questo intervento immediato è intervenire sul mercato e limitare i prezzi dell’elettricità e dell’energia. Il modo migliore nel tempo per sbarazzarsi di qualsiasi tipo di ricatto dalla Russia è accelerare la transizione pulita con le energie rinnovabili”.

Crimini di guerra

“Sosteniamo fortemente i tribunali internazionali sui crimini di guerra, che devono essere portati davanti alla legge. Fin dall’inizio abbiamo aiutato l’Ucraina a raccogliere le prove che sono molto importanti e, naturalmente, a sostenere le squadre investigative che si recano regolarmente in Ucraina. È della massima importanza che coloro che sono responsabili di questi crimini siano ritenuti responsabili. E questa è la base del nostro Stato di diritto e dello Stato di diritto internazionale”.

