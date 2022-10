Secondo Grossi "questa ripetuta perdita di energia è uno sviluppo profondamente preoccupante"

La centrale di Zaporizhzhia è nuovamente senza elettricità “per la seconda volta in cinque giorni”. Lo ha scritto su Twitter il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. “I generatori diesel di riserva stanno ora fornendo elettricità per le sue funzioni di sicurezza e protezione nucleare”, ha aggiunto. Secondo Grossi, “questa ripetuta perdita di energia è uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolinea l’urgente necessità di una zona di sicurezza nucleare e protezione intorno al sito”.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022