Il segretario generale della Nato: "La guerra non sta andando come aveva previsto"

Jen Stoltenberg ha mandato un altro duro messaggio alla Russia, affermando che “il presidente Putin sta fallendo in Ucraina”. Durante la conferenza stampa, fatta in vista della riunione ministeriale di Difesa dell’Alleanza di mercoledì 12 ottobre, il segretario generale della Nato ha detto. “Le sue tentate annessioni, la mobilitazione parziale e la sconsiderata retorica nucleare rappresentano l’escalation più significativa dall’inizio della guerra e mostrano che questa guerra non sta andando come previsto”.

“Nato ruolo essenziale”

“La Nato non è parte del conflitto, ma il nostro sostegno sta giocando un ruolo chiave. Siamo uniti nel sostegno alla sovranità e all’autodifesa dell’Ucraina. Insieme affronteremo i bisogni urgenti dell’Ucraina. Accolgo con favore i recenti annunci degli alleati di fornire sistemi di difesa aerea più avanzati e altre capacità. Il nostro messaggio è chiaro: la Nato sarà con l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

“Monitoriamo forze nucleari russe”

“Le minacce nucleari sono pericolose e irresponsabili. La Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Stiamo monitorando da vicino le forze nucleari russe. Non stiamo vedendo alcun cambiamento nella postura della Russia, ma rimaniamo vigili”.

Raddoppiata presenza Nato in Mar Baltico e Mare del Nord

“A seguito del sabotaggio degli oleodotti Nord Stream abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra vigilanza in tutti i domini. Abbiamo raddoppiato la nostra presenza nel Mar Baltico e nel Mare del Nord a oltre 30 navi supportate da velivoli da pattugliamento marittimo e capacità sottomarine, questi sforzi sono strettamente coordinati dal Maritime Command”.

Una risposta determinata

“Gli alleati stanno anche aumentando la sicurezza attorno alle installazioni chiave e l’intelligence condivisa adotterà ulteriori misure per rafforzare la nostra resilienza e proteggere i nostri elementi critici. Ogni attacco deliberato contro le infrastrutture critiche degli alleati avrà una risposta determinata e unita”.

L’esercitazione nucleare

“Giovedì presiederò una riunione regolare del gruppo di pianificazione nucleare. Lo scopo fondamentale della deterrenza nucleare della Nato è sempre stato quello di preservare la pace, prevenire la coercizione e scoraggiare l’aggressione. La prossima settimana, la Nato terrà la sua esercitazione di deterrenza a lungo pianificata, Mezzogiorno fisso. Questo è un allenamento di routine, che avviene ogni anno. Per mantenere il nostro deterrente sicuro, sicuro ed efficace. Questa è un’esercitazione pianificata da molto tempo, prima dell’invasione dell’Ucraina, ed è un’esercitazione per garantire che il nostro deterrente nucleare rimanga sicuro, protetto ed efficace”.

“Aumentare la produzione di armi”

“Dobbiamo aumentare la produzione di munizioni e armi per garantire la deterrenza e la difesa degli alleati, ma anche per averne abbastanza per continuare a fornire supporto all’Ucraina. Per evitare qualsiasi malinteso: questo lavoro non si ferma ora, andrà avanti per un po’ di tempo”.

