(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate a Praga per condannare gli attacchi missilistici della Russia contro l’Ucraina. I manifestanti in piazza Venceslao hanno chiesto sostegno al Paese invaso dalle truppe di Mosca e hanno mostrato croci simboliche con i nomi dei luoghi colpiti dai missili russi. Nella capitale ceca è stata anche dispiegata una gigantesca bandiera ucraina e i manifestanti si sono fermati in raccoglimento intorno ad essa. Alcuni tenevano anche in alto ombrelli, a simboleggiare le difese aeree del Paese.

