(LaPresse) Sta facendo il giro del web il video del salvataggio di una famiglia di Zaporizhzhia rimasta bloccata per diverse ore sotto le macerie della loro abitazione, distrutta dai bombardamenti russi di luned√¨. Fondamentale l’aiuto degli uomini del servizio d’emergenza che hanno prontamente ripreso il momento in cui le tre persone, madre, padre e figlia, sono state tratte in salvo

