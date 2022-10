Foto dall'archivio, Ap

Lo ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino: "Non respingiamo mai una mano tesa ma non ci imponiamo"

La Russia “non si rifiuta mai di negoziare”, ma se i suoi partner non vogliono entrare in contatto, “Mosca non si imporrà”. Lo ha affermato il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, in merito al possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden, come riporta Ria Novosti. “Per quanto riguarda le dichiarazioni di Biden che non vede senso a incontrarsi, posso dire che la Russia non rifiuta mai le trattative e gli eventuali contatti internazionali utili. Non respingiamo mai una mano tesa, ma se sentiamo e capiamo che un partner per un motivo o per l’altro non vuole incontrarci, non ci imponiamo”, ha detto Ushakov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata