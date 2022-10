Se il leader del Cremlino volesse discutere della stella del basket americano Brittney Griner, in carcere in Russia, allora sarebbe disposto a parlare

Dopo l‘apertura della Russia a possibile incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello russo Vladimir Putin al prossimo G20, previsto a Bali a novembre, il presidente Usa risponde “Dipende“, parlando in un’intervista. Il presidente americano ha spiegato che se il leader del Cremlino volesse discutere della stella del basket americano Brittney Griner, attualmente in carcere in Russia, allora sarebbe disposto a parlare. Su altri temi invece “non vedo alcuna logica per incontrarlo ora”.

