Sulla questione Opec e petrolio ha detto: "Reagiremo all'Arabia Saudita"

Gli attacchi russi contro i civili in Ucraina sono “oltre il limite”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, parlando con i cronisti prima di partire per il Colorado. “Reagiremo all’Arabia Saudita” ha detto poi rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulle richieste avanzate da alcuni settori del Congresso di congelare i rapporti con Riad, dopo la decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. “Agiremo”, ha aggiunto il presidente, che nei giorni scorsi si era detto “contrariato” della “miope” decisione dei sauditi di allinearsi con la Russia in sede Opec+.

Brittney Griner

Vladimir Putin non ha lanciato alcun segnale agli Stati Uniti sulla vicenda della cestista Brittney Griner e dell’ex marine Paul Whelan, detenuti in Russia. Lo ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo alla domanda di un giornalista. “Non da Putin”, ha risposto Biden a chi gli chiedeva se sulla vicenda c’erano stati movimenti da parte russa. Nei mesi scorsi, Washington aveva annunciato di avere fatto una “proposta sostanziale” a Mosca per uno scambio di prigionieri.

