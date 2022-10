Foto di una fossa comune a Lyman, Ap

La polizia ha fatto un comunicato: "Sepolte intere famiglie"

Oltre 120 corpi sono stati riesumati dopo che sono state scoperte 35 fosse comuni negli insediamenti liberati della regione del Donetsk. Lo ha riferito il dipartimento delle comunicazioni della polizia della regione di Donetsk, come riporta Ukrinform. “La polizia ha trovato 35 luoghi di sepoltura negli insediamenti liberati. Tre di loro sono enormi. Uno è a Sviatohirsk, dove sono state sepolte 7 persone (6 donne e 1 uomo). Altri sono nel cimitero di Lyman. In queste fosse comuni sono stati sepolti molti militari ucraini e più di cento civili. Sono state sepolte intere famiglie”, ha dichiarato la polizia del Donetsk in un comunicato.

