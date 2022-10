Per Israele, invece, i blitz e gli arresti hanno lo scopo di smantellare le reti dei militanti

(LaPresse) Decine di palestinesi si sono radunati vicino alla frontiera marittima che collega la striscia di Gaza con Israele per protestare contro i raid israeliani in Cisgiordania. Gli organizzatori hanno affermato che la manifestazione è stata indetta anche per protestare contro la tensione nei luoghi santi di Gerusalemme e per mostrare solidarietà ai prigionieri palestinesi. Per Israele, invece, i blitz e gli arresti hanno lo scopo di smantellare le reti dei militanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata