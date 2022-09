La celebrazione nel campo profughi di Qalandia

(LaPresse) Nel campo profughi di Qalandia numerose persone hanno preso parte al funerale di un palestinese ucciso in un raid israeliano a El-Bireh, in Cisgiordania, secondo le autorità locali. Le autorità militari dello stato ebraico non hanno fornito informazioni dettagliate spiegando soltanto di aver risposto al fuoco di miliziani durante l’operazione e di aver arrestato sei persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata