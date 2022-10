Il ministro degli Esteri russo al canale televisivo Rossiya 1

Il ministro degli Esteri Lavrov torna a parlare di minaccia nucleare: coloro che in Occidente speculano sul possibile uso di armi nucleari da parte della Russia dovrebbero essere consapevoli delle proprie responsabilità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Spero che coloro che speculano costantemente sul tema della guerra nucleare, sul tema delle provocazioni da parte dell’organizzazione della Federazione russa che utilizza armi di distruzione di massa, si rendano conto delle proprie responsabilità”, ha detto il ministro al canale televisivo Rossiya 1, citato da Tass.

Mosca esorta a non gonfiare artificialmente il tema della minaccia nucleare, ha aggiunto Lavrov: “Faccio un appello attraverso di voi a tutti coloro che sono interessati a questa situazione e argomento e stanno cercando di coprirlo nello spazio pubblico. Non c’è bisogno di surriscaldarlo artificialmente”, ha detto il ministro al canale televisivo Rossiya 1, citato da Tass. Lavrov ha anche consigliato ad analisti e politologi di essere il più responsabili possibile nelle loro dichiarazioni pubbliche e di non fare “giochi del genere”, infiammando la retorica.

