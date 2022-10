La presidente della Commissione Europea al Consiglio europeo informale di Praga

(LaPresse) “Ora siamo ben preparati, abbiamo una prima di linea di protezione per i nostri mercati, ora è tempo di discutere come possiamo limitare i picchi sui prezzi dell’energia e la manipolazione di Putin. E questa è la discussione sul price cap, la questione su dove e come introdurlo sarà parte della discussione di oggi”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Praga. “La Russia ha tagliato le forniture ma siamo stati in grado di compensare: abbiamo riempito i nostri stoccaggi al 90%, siamo stati capaci di attirare Gnl da fornitori affidabili e mettere un tetto agli extra-profitti”, ha precisato.

