Più flessibilità al Patto, la richiesta italiana sul tavolo di Dombrovskis

Il commissario Ue all’Economia riferisce della proposta avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti. Al momento si stanno valutando le opzioni, anche di politica fiscale.

Più flessibilità al Patto. Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis parla così – al termine dell’Eurogruppo a Cipro – della richiesta avanzata dal ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti.

“Il ministro Giorgetti ha sollevato” il tema della flessibilità alla riunione dell’Eurogruppo – dice Dombrovskis – “anche nel contesto di una lettera che abbiamo ricevuto in commissione Europea dalla premier Meloni. Stiamo attualmente valutando le opzioni, comprese quelle di politica fiscale, per affrontare al meglio la crisi, incluso l’utilizzo delle flessibilità esistenti all’interno del nostro quadro fiscale”.

Ma – aggiunge Dombrovskis – “dobbiamo anche tenere presente, nella progettazione di questa risposta specifica, i principi che abbiamo appena illustrato, ovvero che le misure devono essere temporanee e mirate e devono anche preservare la sostenibilità fiscale”.