La nota del segretario generale delle Nazioni Unite

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres “è profondamente scioccato dagli attacchi missilistici su larga scala da parte delle forze armate della Federazione Russa contro le città in tutta l’Ucraina che, secondo quanto riferito, hanno provocato danni diffusi alle aree civili e provocato la morte e il ferimento di dozzine di persone. Ciò costituisce un’altra inaccettabile escalation della guerra e, come sempre, i civili stanno pagando il prezzo più alto”. Così il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in una nota.

