La città colpita nel giorno dell'attacco russo sui centri abitati

Nel lunedì di pesanti bombardamenti russi sui centri abitati in Ucraina anche Dnipro è stata presa di mira. Nelle immagini un automobilista riprende le esplosioni in una zona residenziale della città. Ci sarebbero gravi danni in un quartiere dove è scoppiato un incendio.

