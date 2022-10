Foto dell'attacco a Kiev

Sarebbero la risposta di Putin all'attacco al ponte di Crimea, che secondo il Cremlino è stato organizzato da Kiev

Attacchi a Zaporizhzhia, esplosioni a Kiev: decine i morti in Ucraina. Potrebbe essera la risposta-vendetta all’Ucraina di Vladimir Putin, che non ha dubbi: il ‘camion-bomba’ che ha fortemente danneggiato il ponte di Crimea è “un attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione Russa” e “gli autori ed esecutori sono i servizi speciali dell’Ucraina“. Il leader del Cremlino parla dopo l’incontro avuto con il capo del comitato investigativo della Federazione Russa Alexander Bastrykin. Secondo l’uomo scelto da Putin per fare chiarezza sull’accaduto ad “aiutare” gli 007 di Kiev nel “preparare l’attacco” ci sono anche “cittadini della Russia e di paesi stranieri”.

Conferme decisamente meno parziali arrivano anche dagli Stati Uniti. A puntare sulla pista ucraina infatti è pure il New York Times. Il quotidiano americano, citando come fonte un alto funzionario ucraino, conferma che l’attacco sarebbe stato orchestrato dai servizi segreti ucraini. La stessa tesi che il giornale aveva portato avanti per l’uccisione di Darya Dugin, figlia dell’oligarca russo Alexander Dugin, lo scorso agosto.

Per quanto riguarda lo spettro di un conflitto nucleare Mosca, pur non nominandolo apertamente, fa sapere che la “linea rossa” è “la fornitura di armi a lungo raggio o più potenti a Kiev” che potrebbe portare gli ucraini ad aumentare il loro raggio di azione anche in territorio russo. Intanto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, torna sulle parole di Joe Biden relativa al rischio di un ‘Armageddon’. “Erano riferite al fatto che la posta in gioco è molto alto” ma “non erano basate su informazioni fresche o nuove indicazioni che Putin abbia preso la decisione di usare armi nucleari e, francamente, non abbiamo alcuna indicazione in questo senso”, spiega.

Attacchi a Zaporizhzia

Intanto una prima rappresaglia russa dopo l’attacco al ponte di Crimea colpisce Zaporizhzhia. Una raid missilistico pesante con un bilancio tragico di 13 morti, fra cui un bambino, e una novantina di feriti fra i civili. “Hanno distrutto abitazioni private dove le persone dormivano, vivevano e basta, non hanno attaccato nessuno. Il mondo deve vedere la verità”, l’ira del leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. Poi, lunedì mattina, un altro raid: le forze russe hanno colpito la città durante la notte, in quello che sembra essere l’ultimo di una serie di attacchi alla città sud-orientale nell’ultima settimana. Lo riporta il Guardian, riferendo che il governatore regionale Oleksandr Starukh ha riportato la notizia tramite il suo account Telegram ufficiale intorno alle 3 di questa notte, dicendo che un attacco missilistico nel centro della città ha distrutto un edificio residenziale a più piani. Il capo dell’amministrazione di Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev, ha aggiunto che le forze russe “hanno colpito di nuovo le infrastrutture residenziali della città” in un post sempre su Telegram. L’attacco ha provocato lo scoppio di un incendio. Funzionari ucraini nella città di Zaporizhzhia stanno riportando le vittime dell’attacco notturno da parte della Russia, con un edificio distrutto. Il capo dell’amministrazione della città, Anatoly Kurtev, ha affermato che un civile è morto finora nell’attacco che ha colpito la città sud-orientale. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c’è un bambino colpito da alcune schegge. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso, ha aggiunto Kurtev.

Esplosioni a Kiev

Secondo i resoconti dei media locali e i funzionari regionali, una serie di esplosioni, probabilmente quattro, ha scosso la capitale ucraina, Kiev. Ci sono morti e feriti, secondo la portavoce del servizio di emergenza statale. Il bilancio parziale è di 8 vittime.

Attacchi anche a Leopoli e Zythomir

Esplosioni risuonano in varie città dell’Ucraina fra cui Leopoli, Zhytomir e Khmelnitsky nell’Ucraina occidentale lontano dal tradizionale campo di battaglia. “A Leopoli si sentono esplosioni, contraerea al lavoro. Restate al riparo”, ha scritto sui social network il sindaco Andrei Sadovy.

Kiev: “Missili non distruggeranno nostro coraggio”

“Il nostro coraggio non sarà mai distrutto dai missili dei terroristi, anche quando colpiranno il cuore della nostra capitale. Né scuoteranno la determinazione dei nostri alleati. L’unica cosa che demoliscono irreversibilmente è il futuro della Russia, uno stato terrorista canaglia disprezzato a livello globale”. Lo ha scritto su twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov.

Our courage will never be destroyed by terrorist’s missiles, even when they hit the heart of our capital. Nor will they shake the determination of our allies. The only thing they demolish irriversibly is the future of 🇷🇺 – a future of a globally despised rogue terrorist state. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 10, 2022

