Il presidente americano chiede a Mosca di mettere "immediatamente fine" all'aggressione e di ritirare le proprie truppe

Gli attacchi russi “non fanno che rafforzare ulteriormente il nostro impegno a fianco del popolo ucraino per tutto il tempo che sarà necessario”. Lo afferma il presidente Joe Biden, esprimendo la “dura condanna” degli Stati Uniti per gli attacchi missilistici russi contro l’Ucraina, che hanno ucciso e ferito i civili e distrutto obiettivi “senza alcuno scopo militare”.

Gli attacchi, afferma il presidente Usa, “dimostrano ancora una volta la totale brutalità della guerra illegale di Putin contro il popolo ucraino”. Gli Usa, afferma Biden, chiedono alla Russia di mettere “immediatamente fine” all’aggressione contro l’Ucraina e di ritirare le proprie truppe. “Insieme ai nostri alleati e partner continueremo a imporre costi alla Russia per la sua aggressione, ad accusare la Russia e Putin per le atrocità e i crimini di guerra e a fornire alle forze ucraine il sostegno necessario per difendere il loro Paese e la libertà”, afferma ancora il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata