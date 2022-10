La presidente del Parlamento europeo sui social

“Ciò che sta accadendo ora a Kiev è ripugnante. Mostra al mondo, ancora una volta, il regime con cui ci troviamo di fronte: uno che prende di mira indiscriminatamente. Uno che fa piovere terrore e morte sui bambini. Questo è criminale. Saranno tenuti a rendere conto. Vincerà l’Ucraina. L’Europa non distoglierà lo sguardo”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, su Twitter.

What is happening now in #Kyiv is sickening.

It shows the world, again, the regime we are faced with: One that targets indiscriminately. One that rains terror & death down on children.

This is criminal. They will be held to account. Ukraine will win. Europe will not look away. pic.twitter.com/0I594UlCMg

— Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2022