È polemica in Spagna per la canzone ‘Vamos a volver al 36‘, (torniamo al ’36) suonata dal gruppo Infovlogger y Los Meconios sabato sera durante la kermesse di Vox a Madrid, Viva 22. Il riferimento è all’anno di inizio della guerra civile spagnola. Il testo include frasi misogine e insulti contro la sinistra. Uno dei membri del gruppo, scrive El Paìs, ha definito il premier Pedro Sanchez un “ratto” e un “criminale”. L’Associazione per il recupero della memoria storica ha chiesto all’ufficio del procuratore generale di aprire un’indagine sull’accaduto e al segretario di stato per la memoria democratica “di denunciare il crimine d’odio”. Il gruppo ha negato di voler promuovere la guerra civile con la propria canzone dicendo che “è questo governo che vuole portarci a un nuovo 36”.

