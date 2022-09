Il vicepresidente Jorge Buxadé: "La leader di Fdi può guidare un'altra visione d'Europa"

(LaPresse) “La vittoria in Italia di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è aria fresca per il futuro delle istituzioni dell’Ue”. Lo ha detto a LaPresse il vicepresidente dell’Azione politica di Vox ed eurodeputato Jorge Buxadé, riguardo all’impatto che un governo guidato da Meloni avrebbe sul futuro dell’Unione europea. “La Ue da diversi anni è in preda a una crisi dopo l’altra e stanno dimostrando, la Commissione e le istituzioni, che sono incapaci di risolvere i problemi e che la strada verso la federalizzazione non è la strada che vogliono gli europei”, ha aggiunto Buxadé, sottolineando che per questo Meloni può guidare quest’altra visione di Europa, “più forte, che rispetti le nazioni come nazioni libere, sovrane e solidali tra loro”. “Voglio congratularmi con l’Italia, con FdI e con Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni. Sono convinto” che con Meloni alla guida “l’Italia metterà i problemi e le necessità delle famiglie, delle Pmi, dei lavoratori italiani, nonché la protezione della famiglia e delle frontiere al centro dell’attività e dell’interesse politico, lasciando di lato altre questioni che non sono i problemi reali dei cittadini. Ho piena fiducia che Meloni e il nuovo governo riusciranno a ottenere questo”, ha concluso Buxade.

