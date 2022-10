Lo riferisce un alto funzionario Ue in vista del Consiglio Energia di mercoledì

Mercoledì la Commissione europea presenterà le sue proposte sul caro-energia, che saranno precisate in due settimane massimo. La presidenza del Consiglio Ue pensa che dopo il Consiglio informale Energia di mercoledì e quello formale del 25 ottobre i ministri dell’Energia verranno convocati ancora una volta a novembre per approvare le proposte legislative. Lo riferisce un alto funzionario Ue in vista del Consiglio Energia di mercoledì.

“Mercoledì la Commissione europea proporrà uno schema più dettagliato del lavoro su cui stanno lavorando” e “prima della fine della prossima settimana o tra due settimane, la proposta legislativa sarà messa sul tavolo”, spiega la fonte. “Mi aspetto che il Consiglio Energia del 25 ottobre avvii le discussioni e, ancora una volta, questa legislazione sarà molto più complicata di quella che avevamo sul risparmio energetico – precisa -. Quindi mi aspetto di finalizzare la discussione in un Consiglio straordinario per l’energia a novembre in modo da finalizzare il lavoro. Penso che per allora avremo una legislazione molto chiara e definita sulle misure contro i prezzi elevati del gas“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata