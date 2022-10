Dalle informazioni in possesso delle autorità pare che si sia trattato di un tragico incidente

Continuano in tutto l’Iran le proteste anti-governative, entrate nella quarta settimana. Almeno due persone sono rimaste uccise. In alcune aree, i commercianti hanno chiuso i negozi in risposta all’appello degli attivisti per uno sciopero commerciale o per proteggere le loro merci dai danni. Le violente manifestazioni sono scoppiate il 17 settembre, dopo la sepoltura della 22enne Mahsa Amini, una donna curda morta sotto la custodia della temuta polizia morale iraniana. Da allora, le proteste si sono diffuse in tutto il Paese e sono state accolte da una feroce repressione, durante la quale si stima che siano state uccise decine di persone e arrestate centinaia.

