Era in corso la partita di football fra la squadra locale e la Central Catholic High School

Tre persone, uno studente e due adulti, sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all’esterno dello stadio della Whitmer High School a West Toledo in Ohio mentre era in corso la partita di football fra la squadra locale e la Central Catholic High School. La portavoce della Washington Local Schools, Katie Peters, ha dichiarato in una dichiarazione che le tre vittime sono state le uniche persone ferite durante la sparatoria. “Nessun altro è rimasto ferito durante l’evacuazione, non potremmo essere più orgogliosi dei nostri studenti, del personale, dei fan di Whitmer e dei nostri ospiti del Central Catholic”, ha detto Peters.

