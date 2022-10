A New York il processo contro l'attore: la vittima ha raccontato di essere stata oggetto di molestie sessuali

(LaPresse) Anthony Rapp, attore statunitense, ha accusato Kevin Spacey di avergli fatto delle molestie sessuali quando era un quattordicenne: ha raccontato l’episodio a una giuria di New York venerd√¨ scorso. “Ero congelato”, ha detto Anthony Rapp nel secondo giorno del processo civile a Manhattan. “Ero bloccato sotto di lui. Non sapevo cosa fare”. Con voce stentata, Rapp ha testimoniato che l’allora 26enne Spacey lo aveva invitato a una festa nel suo appartamento nell’Upper East Side quando entrambi gli attori recitavano a Broadway nel 1986. Dopo essersi rifugiato in una camera da letto per guardare la TV e allontanarsi dagli adulti, Rapp ha raccontato che Spacey lo raggiunse dopo che gli altri ospiti se ne erano andati. Il primo testimone del processo, Andrew Holtzman, ha dichiarato che Spacey aveva fatto una cosa simile anni prima. Mentre Rapp raccontava la sua testimonianza anche Spacey era in tribunale: ad attenderlo all’uscita alcuni giornalisti, ai quali non ha rilasciato dichiarazioni.

