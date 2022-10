La rassegna ha ridotto del 75% i costi dell'elettricità

(LaPresse) È uno degli eventi più amati dai berlinesi e dai turisti in visita nella capitale tedesca, ma quest’anno il tradizionale Festival delle luci si svolge in forma ridotta a causa della crisi energetica. Il motto della 18esima edizione è “Visions of the future” e la rassegna ha ridotto del 75% i costi dell’elettricità in un’ottica di sostenibilità. Questo non ha impedito al Festival di avere successo, con grandi folle intorno ai principali monumenti della città.

