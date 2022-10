La presidente della Commissione commenta le parole di Biden. Il presidente del Consiglio europeo Michel: "Non ci faremo intimidire, ma ribadiamo la natura irresponsabile di tali minacce"

“Stiamo prendendo le minacce del presidente Putin sul serio, così come prendiamo sul serio ogni sua affermazione, ma allo stesso tempo non ci faremo ricattare dalle sue parole, così come abbiamo un’idea molto chiara su come vogliamo procedere”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale di Praga, rispondendo a una domanda sulle parole di Biden di un Armageddon nucleare.

Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale di Praga, rispondendo a una domanda sulle parole di Biden di un Armageddon nucleare: “Prendiamo ogni minaccia ed escalation seriamente, sappiamo che la Russia è parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu ed ha un arsenale nucleare. vogliamo difendere gli interessi di chi crede nel diritto internazionale. Non ci faremo intimidire, ma ribadiamo la natura irresponsabile di tali minacce”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata